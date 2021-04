Preocupación por escasez de alrededor de 11 mil vacunas en Boyacá

Según el senador por el departamento de Boyacá, Jorge Eduardo Londoño, el alto riesgo es que un significativo numero de adultos mayores, se queden sin recibir sus segundas dosis de vacunas contra el covid-19, pues habría una diferencia de casi 11 mil vacunas, entre las dosis que se aplicaron para la primera jornada de inmunización, y la cantidad de dosis que llegaron para inmunizar completamente a estos priorizados mayores de 80 años, con la segunda aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

“En la plenaria del senado dejamos una constancia, respecto a la preocupación profunda de los boyacenses por el tema de las vacunas. En la resolución 413 del 29 de marzo del 2021, del Ministerio de Salud, se adjudicaron 16.256 vacunas, lo que no alcanzan a cubrir las 27.164 que de acuerdo a la resolución 302 del mismo miniestei se habían asignado, es decir, va a existir una diferencia de alrededor de 11 mil vacunas entre los primeros y los segundos vacunados. Por eso dejamos esa constancia en el congreso, porque algo esta fallando, no se si no se están coordinando los envíos, o que seria lo que esta fallando. Los perjudicados van a ser los boyacenses adultos mayores que fueron vacunados la primera vez, pero que probablemente no vayan ser vacunados, por lo menos a tiempo, en los tiempos que les tocaba, en la fecha de la segunda ocasión o segunda cita para la aplicación de la segunda dosis”, explicó en Caracol Radio el senador Londoño.

El parlamentario espera que con la radicación de ese Derecho de Petición para que el Ministerio de Salud responda las dudas acerca de las segundas dosis para la vacunación de personas mayores de 80 años, en el departamento de Boyacá, haya claridad pero también celeridad y transparencia, y sobre todo seguridad y cumplimiento, en las fechas de aplicación de las vacunas.