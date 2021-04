55% De encuestados en Armenia se aplicarían vacuna contra COVID, 20% NO.

Autoridades en Armenia intensificarán campañas para promover vacunación COVID-19

Y es que la encuesta de percepción ciudadana Armenia Cómo Vamos en el ítem de salud evidenció que 55% de los ciudadanos se aplicarían la vacuna contra el COVID, el 20% no y el 25% no sabe.

Contexto: Han sido aplicadas el 87% de las vacunas COVID-19 entregadas en Armenia



En cuanto a las razones de porque no se vacunarían el 34% respondió que no tiene suficiente información, 29% cree que tiene efectos secundarios, 21% no cree que sea efectiva y el 6% ya tuvo Coronavirus y considera no es necesario.

Al respecto la secretaria de salud de la ciudad, Lina Gil, aseguró que realizarán mesas de trabajo para promover las bondades de la vacunación y la importancia para menguar contagios.

Médicos desde el Quindío advierten que los vacunados contra el Covid por ahora son pocos, pero parece que vacunaran por televisión porque todo el mundo se relajó con las medidas.

El doctor Wilder Castaño coordinador de la UCI del hospital San Juan de Dios de Armenia resaltó la importancia de la vacunación ya que recibió las dos dosis pero también el llamado a mantener los protocolos de bioseguridad.