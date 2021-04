Cerca de 10.000 pasajeros diarios transitaron por la Terminal de Transporte

Desde la Terminal de Transportes de Manizales indican que durante la temporada de semana santa se movilizaron por esta central en promedio 9.800 personas diariamente, lo que representa un cerca de 560 vehículos saliendo cada día y 530 ingresando, teniendo como principales destinos Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

“Lógicamente nosotros queríamos tener más pasajeros, pero también teniendo en cuenta las restricciones por el tercer pico que se está dando en el país, era entendible que la movilización no se presentara tal cual como nosotros esperábamos y si lo comparamos con el 2020, si tuvimos un incremento muy notorio en el despacho de rutas y de pasajeros ya que, recordemos que en semana santa hace una año ya estábamos en aislamiento obligatorio, cuando las personas no podían transitar por las diferentes rutas nacionales”, aclaró César Cano, gerente de la Terminal de Transportes de Manizales.

Sin embargo, en comparación con los años 2018 y 2019, indicó que se tuvo una reducción de aproximadamente el 30% en pasajeros y en vehículos despachados.

Reitera que están reforzando los protocolos de bioseguridad permanentemente, teniendo presente los cambios y decretos que emite el Gobierno Nacional, sin embargo piden a los viajeros que denuncien directamente a la entidad si hay incumplimientos en las empresas transportadoras.

Se refiere si las empresas o conductores no aplican el alcohol o gel a los pasajeros antes de ingresar a los vehículos o si no hacen las advertencias necesarias sobre no comer al interior de los carros y especialmente no quitarse el tapabocas mientras estén en los automotores.

