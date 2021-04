Incautan pescado no apto para el consumo humana, comercializado en Tunja

Alrededor de cien libras de mojarra roja, pescado basa y pescado seco, que estaban siendo comercializados sin permiso en la plaza de mercado del sur de Tunja en camionetas, con la cadena de frío, dentro de otras condiciones antihigiénicas, fueron detectados por la policía.

La intendente Mayerly Martínez, jefe de protección ambiental de la Policía Metropolitana de Tunja, explicó que “el producto incautado fue avaluado en más de $1'000.000 pesos. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, realizaba actividades de Control y observaron la venta de este producto en vehículos tipo camioneta, por lo cual se solicitan los permisos para la comercialización de este producto por parte de la autoridad competente AUNAP, los cuales no se portaban por quienes comercializaban el producto. Al revisar el producto se pudo observar que este no estaba cumpliendo con la cadena de frío, ya que se encontraba cubierto con una capa de plástico en cavas de icopor con escaso hielo, además que las condiciones higiénicas del vehículo no son las aptas para esta actividad; se realizó la Incautación del producto atendiendo lo establecido en. La. Ley 9 de 1979, resolución 2674 de 2013, decreto 561 de 1984, y ley 1801 de 2016”.

El producto incautado fue desnaturalizado por personal de la secretaría de protección social de Tunja, y fue entregado a la empresa de aseo urbano de la ciudad, URBASER, para su destino final.