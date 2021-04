Barranquilla habilita nuevos puntos de vacunación contra el COVID-19

La Alcaldía de Barranquilla habilitó dos nuevos escenarios que funcionarán como puntos de vacunación para los adultos mayores de 70 años. Se trata del estadio de béisbol Édgar Rentería y el Coliseo Elías Chegwin.

Mientras que el primero no se requiere agendamiento, solo con llevar su cédula y mantener los protocolos de bioseguridad, en el Elías Chegwin por lo pronto sí se requiere cita previa para los afiliados a las EPS SURA y Colsanitas.

Las autoridades ya habían habilitado tres puntos más: el Megacolegio Germán Vargas Cantillo, sector Las Cayenas, Escuela Normal La Hacienda y estadio Romelio Martínez, sumado a los PASOS y Caminos de la red hospitalaria distrital, los cuales funcionan entre las 8:00a.m. y 4:00p.m.

De igual forma continúan las jornadas de vacunación en los puntos de las EPS con agendamiento previo y el punto de autoservicio Drive Thru para afiliados de SURA en el Centro Comercial VIVA.

Estos son los puntos de PASOS Y CAMINOS:

1. En los PASO el horario es de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm:

2. PASO Las Flores, Vía 40 No. 107 – 15

3. PASO Juan Mina, calle 7 No. 6 – 33

4. PASO La Playa, carrera 17D No. 17 – 56

5. PASO Universal, calle 96 No. 1G – 35

6. PASO Villas de San Pablo, diagonal 138 carrera 7M

7. PASO La Pradera, calle 121 No. 26 – 28

8. PASO Rebolo, calle 16 No. 29 – 44

9. PASO Sierrita, calle 74 No. 5E – 01

10. PASO Carrizal I, carrera 4 No. 49E – 15

11. PASO Las Malvinas, calle 99C No. 9C – 33

12. PASO Las Nieves, Carrera 14 No. 24 – 98

13. PASO Julio Montes, carrera 23 No. 27 – 16

14. PASO Galán, carrera 2B No. 36B – 55

15. PASO Las Palmas, carrera 7D No. 34 – 55

16. PASO Nueva Era, carrera 27 No. 83 – 116

17. PASO La Villa, calle 94 No. 6G – 55

18. PASO Nueva Vida, calle 49 No. 8 Sur – 64

19. PASO Carlos Meisel II, carrera 25 B No. 73 – 17

20. PASO Santo Domingo, calle 53 No. 3A – 22

21. PASO San Salvador, calle 84 No. 80 – 30

22. PASO La Esmeralda Lipaya, calle 73F No. 12 – 19

23. PASO La Unión San José, carrera 21B No. 39 – 59

24. PASO La 21, calle 45E No. 20 – 179

25. PASO El Ferry 1° de Mayo, carrera 7B No. 6 Esquina

2. En los CAMINO el horario es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm y sábados de 7:00 am a 1:00 pm:

CAMINO Universitario Distrital Adelita de Char, calle 50 No. 20 – 91

CAMINO La Manga, carrera 21D No. 78 – 55

CAMINO Murillo, calle 45 No. 8H – 48

CAMINO La Luz Chinita, carrera 17B No. 12 – 39

CAMINO Bosque de María, calle 64B No. 9D – 66

CAMINO Metropolitano, calle 78 carrera 2 Sur

CAMINO Simón Bolívar, calle 23 No. 5 – 50

CAMINO Suroccidente, carrera 12 No. 110 – 91

CAMINO Ciudadela 20 de Julio, calle 47A No. 3A Sur – 20