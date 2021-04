En marzo la "Ola Rosa" siguió creciendo y moviéndose en Bolívar

Con estrategias dirigidas a combatir la violencia de género y fomentar el respeto por los derechos de la mujer, la Gobernación de Bolívar conmemoró durante todo el mes de marzo, el papel fundamental que cumple la mujer en la sociedad.

Desde el territorio, el gobierno del Bolívar Primero a través de su secretaría de La Mujer y Gestión Social socializó con los bolivarenses campañas como "Ola Rosa" y "Soy Mujer exitosa", estrategias enfocadas en brindar a las mujeres conocimiento para identificar y saber cómo actuar ante la violencia basada en género y trabajar sobre el empoderamiento femenino.

Dentro de estas campañas se desarrollaron talleres sobre el amor propio, emprendimiento, empoderamiento y su importancia para combatir el maltrato e irrespeto hacia la mujer.

Mujeres de los municipios El Salado, El Carmen, San Jacinto, Simití, Santa Rosa, San Pablo, Cantagallo, San Juan Nepomuceno, y Cartagena participaron de estas actividades.

También se desarrolló agenda de manera virtual , desde el Centro Administrativo Departamental Cad.

Fueron beneficiadas e integradas, mujeres de diferentes estratos, rurales, víctimas, empleadas públicas, policías, lideresas, reclusas.

"Logramos llevar la campaña a municipios del sur de Bolívar en donde la sensibilización en prevención de la violencia fue protagonista y donde propiciamos espacios de integración con nuestras mujeres", aseguró la secretaria encargada de ellos asuntos de la mujer en Bolívar, Sandra Schmallbach.

La funcionaria también resaltó: "somos conscientes que la unión de esfuerzos nos permite mayor impacto, por ello con la academia nos unimos para lograrlo, con la Universidad del Sinú, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, con las que a través de la cátedra, alzamos la voz".

Igualmente Schmallbach les recuerda a las bolivarenses que "el trabajo no termina y el llamado es a no detenernos, a unir esfuerzos a no ser indiferentes, a reconocer en las demás mujeres nuestras co-equiperas y a seguir difundiendo el mensaje de que en Bolívar Primero, unidas de las manos podemos".

Se termina el mes de marzo pero no el trabajo y compromiso de la Gobernación de Bolívar para hacer del departamento un territorio con más oportunidades y respeto para las bolivarenses.

La Administración Departamental recuerda a la ciudadanía la "Línea Rosa" 3185552107 y el correo electrónico soylaprimera@bolivar.gov.co, que están disponibles para brindar asesoría, orientación psicológica y Jurídica sobre casos de violencia contra la Mujer.