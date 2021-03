En Medellín fallecieron tres adultos mayores de 80 que estaban vacunado

Las tres personas fallecidas habían sido vacunadas durante el periodo de incubación del virus y no habían completado el esquema completo.

Según la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, en las últimas horas se registraron 24 fallecidos en Medellín y más de 1.900 nuevos contagios.

“Tres de los mayores de 80 ya estaban vacunados. ¿Qué pudo haber pasado?, que se vacunaron en el proceso de incubación que va del 7 al 15 y que no todos son sintomáticos. Entonces si se administra el biológico en el proceso de incubación del virus, la vacuna no va a tener efecto”, planteó la funcionaria.

El mensaje al que llama la secretaria es a no bajar la guardia con el cuidado de los adultos mayores de 80 y 60 años y no confiarse en la primera dosis de la vacuna. Estar inmunizado no quiere decir que no se contagie el virus, sino que se reducen los riesgos de letalidad.