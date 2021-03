El sector panelero pide a la SecAgricultura que avancen en los acuerdos

En Santana, Boyacá desde el pasado 6 de marzo se desarrolló el "Diálogo Constructivo de la Panela" donde se concertó junto al viceministro de agricultura, Juan Botero que se debía de conformar una mesa técnica para definir los precios de la panela los días de mercado; cumplir con las características físico-químicas del producto que determinara el laboratorio “Agrosavia”, y la radicación de la ley de la panela en presidencia para el fondo y estabilización de los precios.

Nestor Espitia, líder y productor de panela de Chitaraque sostuvo que los productores de Boyacá y Santander han entrado en diálogos para definir el costo indicado y están a la espera de la creación de la mesa técnica para proponer un precio apropiado.

“Lo que estamos haciendo como gremio panelero es un llamado, un S.O.S, porque no se ha avanzado lo suficiente, y hay un vacío, no sabemos qué ha pasado con el secretario de agricultura, el doctor Luis Gerardo Arias, no tenemos conocimiento de cuándo nos vamos a sentar para terminar de crear la mesa técnica y los demás temas”, dijo Nestor Espitia.

Así mismo manifestó que en el comité hasta el momento se han propuesto a Cloromido Ariza, alcalde de Moniquirá y Fabián Silva, alcalde del municipio de Chitaraque para que los representen en la definición del costo del producto cada jueves.