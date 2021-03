Personería dio ultimátum para adoptar plan de contigencia de Transcaribe

La Personera de Cartagena, Carmen de Caro Meza, hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que se tomen acciones en las estaciones de Transcaribe y mantengan un control tanto de las personas, como de las medidas de Bioseguridad frente al COVID-19 que hoy día sigue siendo una amenaza global.

“Estamos buscando soluciones a la carrera sin pensar precisamente en que va a producir estas decisiones. Estamos en una época de pandemia, de Covid, debemos tener un aislamiento, los buses venían trabajando con una silla al lado donde no te podías sentar y si tú colocas todo gratis no hay que controle la entrada a estos buses por consiguiente nos espera un pico y ahora no vaya a ser que por andar de populistas, damos entrada a todo el mundo sin importar las consecuencias de las decisiones y que el pico se nos eleve y no tengamos camas de UCI”, manifestó la Personera.

De Caro Meza agregó que desde que se posesionó tuvo conocimiento del déficit que afrontaba el sistema integrado de transporte masivo y conocía de las acciones que pretendía adelantar el saliente Gerente, Humberto Ripoll.

“La crisis viene desde que yo me posesioné y tuve reuniones con el secretario de hacienda y le preguntaba porque razones no entregaba el dinero que debía dar el distrito y este me contestaba que no lo hacían porque los que estaban administrando los dineros eran unos Malandrines”, puntualizó la representante del Ministerio Público.

La Personería presentó un oficio al Alcalde dé Cartagena para que se respete el derecho a la libre movilidad a los cartageneros, donde deben responder en un plazo no mayor a 5 días las acciones o plan de contingencia que se deben tomar.