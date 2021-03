Denuncian caso de vacuna sin líquido en Barranquilla

Un adulto mayor de 77 años en Barranquilla se convierte en el protagonista de un nuevo episodio de “un error” en el proceso de vacunación, al ser inyectado sin el líquido, luego de asistir a la jornada de vacunación que se ha convocado en el estadio Romelio Martínez.

De acuerdo con Claudia Zarate, hija del vacunado, el hecho se presentó en la mañana de este martes 23 de marzo, cuando su papá tuvo que ser inyectado dos veces, porque la primera vez, no había biológico en la jeringa.

“Cuando le vienen a colocar la vacuna a mi padre, le toman los datos, llenan el formulario de consentimiento y cuando lo van a vacunar, yo hago el video y me doy cuenta que la vacuna no tenía líquido y le hice la observación a la enfermera y después ella comentó que no tenía líquido y trajeron otra vacuna y le colocaron entonces la vacuna, o sea le tuvieron que hacer dos pinchazos”, manifestó en diálogo con Caracol Radio.

Zarate aseguró que la situación molestó incluso a su papá, a lo que las enfermeras le manifestaron que "se trató de un error y pidieron disculpas".