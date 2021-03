Comunidad en San Luis piden evitar suspender obras en Cuatro Vientos

Posterior a conocerse el documento en donde el consorcio encargado de la construcción del intercambiador de Cuatro Vientos en la ciudad de Cúcuta podría suspender las obras debido a la falta de una respuesta por parte de la alcaldía de diversas peticiones, los habitantes de los sectores aledaños han hecho un llamado para evitar que se genere esta parálisis en este proyecto vial.

Algunos sectores han reprochado que este proyecto no fue socializado con las comunidades, y que el anterior mandatario de Cúcuta tiene una gran responsabilidad de los problemas que actualmente mantiene esta construcción.



Edwin Carrillo ex edil de la comuna número cuatro de Cúcuta que comprende varios barrios impactados, le dijo a Caracol Radio que “ en la administración de César Rojas nunca nos tuvo en cuenta como ediles, en el momento que comenzaron la obra había muchas personas que no estábamos de acuerdo entre eso yo, porque César Rojas hizo las cosas al revés, debía primero comprar los predios para empezar a ejecutar las obras pero inició fue rompiendo las calles y se atrasó y los predios nunca se compraron, esto es responsabilidad de la anterior administración pues inició en el 2017 para a hacer un proyecto que está durando casi 10 años, no es justo y esa obra está muy mal hecha”.



Por otra parte otro sector de la junta de acción comunal, le han pedido al actual mandatario superar estos impases y buscar que se pueda culminar esta obra.



José Luis Parada presidente de la Junta Acción Comunal del barrio San Luis, le dijo a Caracol Radio que “la constructora se comprometió a que iba a hacer entrega en la segunda semana de abril pero con la salvedad que otras empresas de servicios públicos especialmente Aguas Kapital cumplieran con trabajos que deben hacer en el sitio, la responsabilidad no sólo es del constructor si no es de todos incluyendo la alcaldía que es la empresa pagadora de este contrato, esta no es hora ni fecha de echar culpas con las bestialidades que se cometieron al arrancar esta obra si comprarle su predio a los habitantes, lo que sí es que hay que buscarle solución porque el problema es grande para la movilidad y para las estructuras de las viviendas”.

Se está a la espera de una respuesta oportuna por parte de la alcaldía de la ciudad de Cúcuta y continuar con este proyecto vial.