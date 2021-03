Tú no mandas, eres un simple empleado: William Dau a Bruce Mac Master

En rueda de prensa, el alcalde de Cartagena, William Dau, explicó las razones por las cuales declaró “persona no grata” a la gerente de la ANDI seccional Bolívar, Vivian Eljaiek, ordenando a su vez a todo el personal de la administración distrital abstenerse de tener contacto con ella.

El mandatario aseguró que todo empezó porque la dirigente gremial en varias ocasiones le pidió utilizar la fuerza pública para dispersar a los manifestantes del paro camionero que se adelantó en Cartagena, ante las afectaciones que se estaban generando para el sector industrial de la ciudad.

“Me dijo tire a la fuerza pública, yo le expliqué a ella que eso no se puede. Ustedes se pueden imaginar la sangre que iba a correr. Luego sacó un tuit donde dijo Dau nos metió en esto y él nos tiene que sacar. Eso no es aceptable viniendo del gremio económico más importante de Colombia, era la segunda vez que sucedía. Hable con respeto, jálele al respetico usted tiene que respetar la institucionalidad de la Alcaldía”, manifestó William Dau.

El alcalde de Cartagena arremetió con palabras más fuertes en contra de la dirigente gremial y el presidente de la ANDI a nivel nacional, el también cartagenero Bruce Mac Master.

“Mi problema no es con los empresarios sino con Vivian Eljaiek y el jefe de ella, Bruce Mac Master. Ellos son unos simples empleados de los industriales con una posición troglodita de cavernícolas, ellos no son los que mandan aquí ¡Quien carajos se cree, él no es el alcalde de Cartagena! Yo no sé por qué los industriales te tienen miedo y dejan que tú los mangonees”, contó Dau.

El mandatario también confirmó que desde hace varias semanas pidió la cabeza de Vivian Eljaiek a la ANDI por los inconvenientes presentados.