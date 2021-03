FCV no vacunará por temor a escándalo como el de Foscal

Una clínica particular de Santander anunció que no seguirá con la vacunación contra el COVID. La Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, institución científica de primer nivel, con sedes en Floridablanca y Piedecuesta no continuará con la actividad de aplicación de dosis pues sus directivos consideran que hay una especie de matoneo por situaciones como las ocurridas en la Foscal Internacional, en Sura y ahora en Villavicencio por errores involuntarios de auxiliares de enfermería.

Víctor Raúl Castillo, presidente de la organización dijo a Caracol Radio que la institución no puede someterse al escarnio público. "Queríamos hacerlo, pero después de algunos análisis y más con lo que pasó en la Foscal hemos resuelto que no vamos a participar en la vacunación", expresó.

Lea también:

El médico cardiólogo dijo que en el mundo hay un millón de errores en la aplicación de medicamentos. "Estamos expuestos a este tipo de situaciones. Foscal fue maltratada y quedamos en Bucaramanga como una ciudad donde se practica mala medicina" argumentó el directivo del FCV.

El profesional de la salud dijo que lo que paga el gobierno por una vacuna no da ni para cubrir la mitad de los costos de este tipo de procedimientos. "Todas las ías encima, toda la prensa encima, es un riesgo muy alto", señaló.

También criticó al gobierno. "En esta primera etapa se ha exigido tanta normatividad y ya anuncian que en la segunda y tercera fases se harán en carpas y coliseos. "Uno no entiende porque en una parte es tan obsesivo y en otra se van a relajar". Planteó la necesidad de que en el país se habiliten las 10 mil droguerías para vacunar como lo hicieron en Estados Unidos.