En 2021 ha disminuido el desplazamiento hacia Cúcuta

La ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander han sido una de las regiones en donde mayor desplazamiento de comunidades se ha generado lo largo de la historia, sin embargo en el año 2020 se esperaba que este fenómeno fuese aún menor debido a la pandemia.



Los actos de violencia que ocasionan que las comunidades abandonen sus tierras no cesaron durante el año anterior, y la frontera fue la mayor receptora de este fenómeno de desplazamiento.



Elisa Montoya Secretaria De Victimas Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que sin embargo en este 2021 el fenómeno ha estado completamente opuesto al haber bajado aún más el desplazamiento desde otras regiones del país.



“Los desplazamientos que se presentaron desde la región del Catatumbo se dieron más que todo en enero y febrero, pero durante el mes de marzo no se ha presentado desplazamientos de este tipo en Cúcuta, sigue viéndose desde la zona del Catatumbo, lo que hemos vivido durante la pandemia fueron muchos desplazamientos y en este momentos tenemos muy pocos, es un fenómeno extraño porque nosotros pensaríamos que al no haber cuarentena podrían salir más personas pero es al revés, nosotros en el 2020 atendimos a 1487 personas”, dijo la secretaria.

Lea también:Arroceros preocupados por propuesta de IVA para la canasta familiar

Montoya ha indicado que se mantiene la atención a esta población vulnerable y se atienden todos los casos que llegan a la ciudad de Cúcuta con los kits iniciales que se le otorgan a estas personas que por el temor a ser asesinados deciden abandonar todas sus pertenencias.