Con protesta, familia de minero atrapado en Boyacá pide retomar su búsqueda

La emergencia minera deja un drama familiar y social en el municipio de Socotá, al norte del departamento de Boyacá.

Con una protesta, los familiares del minero que quedó atrapado desde la semana pasada en una mina de carbón en Boyacá, y cuya búsqueda fue suspendida por riesgo inminente de colapso del socavón, exigen que se reinicie los operativos de rescate.

John Jairo Fuentes Soto, de 27 años de edad, quedó atrapado el pasado viernes 5 de marzo del año en curso, en la mina La Victoria, ubicada en la vereda Coscativa en Socotá (Boyacá), una mina legalmente constituida de propiedad de la empresa Mineralex Ltda.

Pese a los esfuerzos de los socorristas y funcionarios de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería, dentro de otros actores que apoyaron durante cinco días y sin descanso las labores de búsqueda y rescate en la emergencia minera, las condiciones del terreno agreste y los derrumbes constantes dentro del socavón, que pusieron en riesgo la vida de los rescatistas, fueron parte de las razones que obligaron a las autoridades mineras a suspender la búsqueda y rescate del trabajador. Hay que decir que en medio de dichos trabajos, dos socorristas resultaron heridos.

La mina tuvo que ser cerrada inmediatamente, y ademas, se declaró campo santo, debido a que el cuerpo de Jhon Jairo, quien deja tres niños huérfanos, a su esposa, y era un joven campesino con 6 hermanos, tendrá que quedar allí sepultado.

Sin embargo, los familiares del joven minero, ser rehusan a esta idea, e insisten, en que los socorristas pueden estar cerca de su cuerpo.

Por lo anterior, con un plantón y marcha pacífica en el municipio, los familiares y mineros amigos de Jhon Jairo, le piden a las autoridades mineras, que replanteen las estrategias de búsqueda, y que vuelvan al campo del siniestro minero, para encontrar el cuerpo del trabajador.

Luis Arturo Fuentes Soto, uno de los hermanos mayores del joven obrero, sostuvo en Caracol Radio que rechazan la suspensión de las labores de búsqueda.

“Pararon el recate sin aún habernos dado una prueba de que mi hermano estaba muerto. Pedimos que nuevamente se reactiven las operaciones de rescate, porque si está muerto, necesitamos el cuerpo para darle cristiana sepultura, necesitamos su cuerpo, para verlo así sea por última vez, para hacer el duelo”, explicó Fuentes.

Agregó que “nosotros que conocemos de minas, mis hermanos y amigos mineros, estuvimos participando en el rescate. Somos conscientes de que sí hay un derrumbe, pero creemos que tampoco es imposible rescatarlo. Había un 70% de avace de trabajos, estamos a un 30% de llegar a él, pues ya se había encontrado su herramienta de trabajo. Hay posibilidades de verlo fuera de la mina, entonces no estamos de acuerdo en que tengan que parar el rescate. Los compañeros mineros fueron los que estuvieron al frente de estas labores, y si había derrumbe, no era peligroso seguir, a nuestro concepto”.

Se refirió a la protesta pacifica que se adelantó en Socotá (Boyacá), para llamar la atención de las autoridades, para que sigan buscando a su hermano.

“Nosotros pacíficamente hicimos un plantón, y seguiremos en pie de lucha, porque tenemos la fe de que retomen y que en pronto tiempo, hallaran a mi hermano. Si no nos apoyan en volver a la zona de la emergencia, que no queremos que sea campo santo, estamos dispuestos a hacerlo nosotros mismos a la fuerza, porque no se quedo allí bajo del socavón un perro, se nos quedó un hermano, un hijo, un esposo y un padre, al que todos extrañamos, y al que por lo menos, necesitamos darle el ultimo adiós”.

Por eso, este domingo 14 de marzo, a la media mañana, habrá una reunión en el aula máxima del colegio Francisco José de Caldas del casco urbano de Socotá, a la cual llegarán varios actores y autoridades, del orden nacional, departamental y municipal, junto con la familia de Jhon Jairo.

Al diálogo llegarán los representante de la Agencia Nacional de Minería, Funcionarios de Salvamento Minero, el representante para el Diálogo Social del departamento, la secretaria de minas del departamento, la procuraduría, la personería del municipio, autoridades de salud municipal, profesionales en psicología, y la alcaldía municipal dentro de otras autoridades.

“Escucharemos en este espacio a toda la familia de Jhon Jairo, para acordar qué decisión técnica y sabia, y que defienda la vida, es mejor tomar con respecto a esta petición que hacen los seres queridos de nuestro joven minero. Esperamos que el dialogo se haga con todo el respeto, bajo el uso y aplicación de la ciencia, a técnica, y el conocimiento de los expertos en este tipo de casos. Serán las autoridades mineras, las que decidan lo mejor en este caso, y tendrán a su cargo llegar al mejor acuerdo. Volverán a explicarle a los familiares de Jhon Jairo, cual es la situación de la emergencia, y seremos los primeros garantes de este consenso técnico, y de que el diálogo se haga con toda la tranquilidad”, explicó en Caracol Radio el alcalde de Socotá, William Correa.

Para vigilar la pacificidad del dialogo, también se contará con el acompañamiento de la policía nacional, el ejército nacional, funcionarios del Gaula, y personal de apoyo logístico en trabajo social y psicología, para acompañar a los familiares y amigos del minero.