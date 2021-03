Hoteleros en Norte de Santander respaldan iniciativa del IVA a turistas / ()

El Gobierno Nacional tiene listo el decreto para facilitar la devolución de IVA a los turistas, el cual modifica varios artículos del capítulo 23 del Decreto Único reglamentario en Materia Tributaria.

La disposición establece que los turistas extranjeros podrán solicitar la devolución del IVA por la compra de bienes muebles gravados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Varios sectores económicos han reaccionado a la iniciativa que busca atraer viajeros al país, en Norte de Santander, Cotelco ve una posibilidad siempre y cuando se logre el ingreso de forma legal por la frontera entre Colombia y Venezuela.

Alexander Trujillo, Ppresidente de cotelco dijo que, “lamentablemente nosotros aquí en Cúcuta y Norte de Santander, con todo el potencial de extranjeros venezolanos, que no pueden ingresar legalmente a nuestro país, no pueden acceder a ese beneficio”.

Agrego que, “mientras no se legalice el paso por los puentes y migración no haga la labor de sellarles el pasaporte a todos estos transeúntes no podrán acceder a este beneficio”

El gremio adelanta un proceso de recuperación ante la flexibilización de las medidas restrictivas de la pandemia y reporta una ocupación actual del 40% en la región.