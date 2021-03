La gerente del Banco Agrario regional Boyacá y Casanare, aspira al congreso

Se trata de Ángela Patricia Ortíz de Ruíz, quien dimitió del cargo que ostentó durante 21 años, como gerente del Banco Agrario de Colombia regional oriente (Boyacá – Casanare), para integrar las nuevas listas del partido Centro Cemocrático.

“Recibí una llamada telefónica del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien me dijo que quería que yo lo acompañara, y que quería contar conmigo en sus listas. Yo inmediatamente acepté, y mi respuesta al presidente Uribe fue que yo siempre he sido afin a su ideología, y que también comparto el hecho de tener un corazón blando y una mano dura”, sostuvo Ortíz.

La ahora exgerente, que destacó en el Banco Agrario de Colombia, con varios reconocimientos de las directivas, por su impecable trabajo y liderazgo en la entidad, se despidió de la que fue su segunda casa, en medio de aplausos de funcionarios y clientes.

“A las mujeres nos han dicho que somos una ficha para montarse en un movimiento para llenar una cuota. Ese no es mi caso, yo no soy una ficha, yo tengo una construcción mía, una identidad, y una claridad conceptual, y si eso le sirve a mi departamento, es una propuesta de valor en la que seré un soldado para mi tierra, además de que cuento con una preparación profesional, donde no soy cuota de nadie, sino que estoy en toda la capacidad, de representar muy bien, y trabajar ahora desde la política, por mi región”, concluyó Ortíz de Ruíz.