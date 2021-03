Una mujer, primera ex combatiente con cupo especial en la Udenar

Una mujer se convierte en la primera ex combatiente en acceder a un cupo especial en la Universidad de Nariño, gracias al convenio suscrito entre la institución y la ARN.

Claudia Paz, quién enseñaba a leer y a escribir a sus compañeros en la extinta guerrilla de las Farc-Ep en Nariño y quien hace parte del proceso de reincorporación adelantará sus estudios universitarios en esta universidad pública con acreditación de alta calidad.

“Se me han presentado oportunidades de estudio y laborales, eso me ha permitido tener un proceso de reincorporación satisfactorio. Yo estoy muy agradecida, es una oportunidad muy grande, uno de mis sueños era poder estudiar y lo estoy logrando, ahora me queda mostrar lo mejor de mí, iniciar mis estudios, terminarlos e invitar a mis compañeras para que se animen a estudiar, porque eso nos abre muchas posibilidades, de aportarle a la sociedad desde diferentes escenarios".

Según la ARN de las 13.119 personas excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz que adelantan su proceso de reincorporación con la Agencia, 3.272 son mujeres. En Nariño entre tanto se realiza el acompañamiento social y económico permanente a 184 mujeres excombatientes, que se encuentran en los procesos de reincorporación (84) y reintegración (100).