Líder social y gestor cultural de San Onofre denuncia amenazas en su contra

Luis Miguel Caraballo Estremor, líder social y gestor cultural del corregimiento Libertad, en San Onofre, denuncia que lo quieren asesinar; asegura que cada día son más fuertes los rumores en Libertad sobre su posible asesinato.

Según sus palabras, las amenazas comenzaron después de que denunciara, a través una trasmisión en vivo por Facebook, el asesinato del Jaime Enrique Basilio, de 61 años, quien era el primer alguacil del Cabildo Indígena Zenú del corregimiento Libertad el pasado 1 de marzo.

De acuerdo con Caraballo, desde ese día, los rumores sobre su posible asesinato han crecido al punto que hoy no tiene más salida que irse del corregimiento.

“Hoy me despierto con un pueblo que sabe más que yo de que me van a matar (…) que tengo que irme porque si no, me van a dar por donde me duele, que más me puede doler a mi más que mi gente”, expresó Caraballo a Caracol Radio.

Además, afirmó que de nuevo el corregimiento Libertad, que fue escenario de asesinatos y abusos de paramilitares por varios años, está volviendo a escenarios de violencia.

En Sucre es conocido que el lugar es disputado por grupos armados organizados que buscan controlar las rutas de drogas hacia el exterior.

Sobre la denuncia que hizo por Facebook del crimen del líder indígena Basilio, anotó que se enteró a través de su esposa que lo llamó y de inmediato se fue para el lugar donde fue asesinado.

“Me quedé viéndolo y decidí que no solo tenía que saberlo yo, sino tenía que saberlo el país porque nos están matando (a los líderes) de uno en uno solo por ser personas que hablamos con la verdad, que ayudamos a la construcción de paz” expresó Caraballo.

Dijo que no siente miedo si no tristeza al ver que la gente del poblado esta atemorizado y no se atreven a hablar para denunciar.

Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre las amenazas a Caraballo Estremor, aunque por redes sociales ha recibido voces de aliento y solidaridad.