La misteriosa libreta de José Hugo Feijóo

Al preguntar a algunos colegas por tan distinguidos personajes del periodismo caleño como lo fueron José Hugo Feijóo y Armando Galvis, salta a la vista el reconocimiento por dos seres humanos entregados a su labor sin fecha y sin horario.

Armando Galvis, como uno de los reporteros de crónica roja y José Hugo Feijóo, como cronista y periodista deportivo.

Mario Alfonso Escobar (MAO) recuerda a Galvis como "un tipo jovial, alegre, competente, enamorado de su profesión, para él no había tiempo ni horario, era un hombre dedicado de tiempo completo a su periodismo judicial".

La noticia de su fallecimiento la compartió la periodista de Caracol Radio Mabel Lara, deseándole un buen viaje, y gracias por su familia y por su legado:

Si hay algo que recuerdan las personas que conocieron muy de cerca la forma de trabajar de José Hugo Feijóo, indudablemente será su pequeña y misteriosa libreta en la que todo le cabía y nadie podía leer.

Mario Alfonso Escombar dice que "él en su libreta de apuntes, escribía con una letra ¡super, mega diminuta! y nadie podía leer realmente lo que él había escrito". Dato en el que coincide Oscar Rentería.

Otro de los detalles, cuenta Oscar Rentería, es que "Siempre lo molestamos porque él hablaba como costeño, trabajaba como costeño, le gustaban los deportes costeños como el béisbol y el boxeo, iba más a la liga de béisbol que a la de fútbol, pero no era costeño".

José Hugo Feijóo, hizo parte del combo deportivo de Caracol Radio, siempre muy amable, disciplinado, puntual, entregado a su profesión y le encantaba escribir, recuerda Oscar Rentería, quien afirmó también que el argentino Carlos Bilardo, director técnico del Deportivo Cali, lo prefería porque le daba suerte al equipo.

"Él siempre cubría los entrenamientos del Deportivo Cali y el 'Toti Feijóo' se hizo muy amigo de Bilardo y en ese momento al Cali le iba bien, siempre ganaba, y un día a nosotros se nos ocurrió, no sé si porque Feijóo no podía ir, mandamos a otra persona y el Cali perdió ese partido y Bilardo me llamó a decirme 'Oscar, nunca más vuelvas a mandar esa persona a cubrir las prácticas del Cali, mándame siempre al 'Toti Feijóo' que es de buena suerte y con él ganamos siempre' ".