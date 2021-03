Las inconsistencias en el caso del primer muerto por COVID-19 en Colombia

Arnold de Jesús Ricardo Iregui, taxista de 58 años de edad residente en Cartagena, fue la primera víctima fatal que dejó el Coronavirus en Colombia. Según los familiares del conductor, se contagió el 4 de marzo de 2020 después de transportar a unos turistas italianos.

Dos días después, Arnold empezó a presentar síntomas asociados con el COVID-19 como tos, fiebre y dificultad respiratoria que se fue agravando con el paso de los días. El taxista falleció el 16 de marzo en la clínica Cartagena del Mar, sin embargo, cinco días después el Instituto Nacional de Salud confirmó que su muerte se produjo por el Coronavirus.

Hoy, casi un año después, sus familiares aseguran que hay muchos temas que aún no se han aclarado y denuncian que hubo fallas en la atención.

“Nosotros estamos muy dolidos porque no se han esclarecido muchas cosas. Por ejemplo, yo estuve hablando permanentemente con mi tía (hermana del fallecido) y a ella no la querían atender en la clínica a pesar que empezó a sentirse mal. Hubo muchas dificultades en el tema de la atención porque no le colocaban los medicamentos a la hora, un paciente que sentía dolor y malestar no le ponían acetaminofén, dolex y no le daban un antibiótico para combatir la neumonía en los horarios que debían”, aseguró Zuleima Castellón, sobrina del taxista.

Otro de los aspectos que la familia pide es aclarar es la hora del fallecimiento. “La exmujer de él avisó a varios familiares que había fallecido, ella supo a las 7:00 de la mañana. Esto no concuerda con el horario que dice la epicrisis ya que el reporte dice que falleció a las 9:00 de la mañana. No entiendo porque no nos dejaron un mensaje sabiendo que su hermana estaba cerca, él estuvo pasando esos malestares solo”, aseveró Castellón.

Casi un año después del primer caso, Cartagena registra 1.005 personas fallecidas por COVID-19.