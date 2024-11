JEP rechaza ataque de Polo Polo a tributo: “falsos positivos están probados judicialmente”

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, rechazó el reciente ataque que cometió el congresista Miguel Polo Polo contra un tributo artístico, ubicado en la plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional, para honrar a más de 6.000 jóvenes asesinados por el Estado en los mal llamados falsos positivos.

En un video compartido en sus redes el pasado 12 de noviembre, el representante a la Cámara fue grabado desechando en bolsas de basura las botas de caucho que fueron colocadas por las Madres de Soacha para recordar a sus hijos asesinados y presentados ilegalmente como bajas en combate en el país.

En su intervención, Polo Polo pone en duda la existencia de los falsos positivos, desconociendo parte de la historia del conflicto armado en Colombia: ¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al congreso a ensuciar la plaza Rafael Núñez, para poner estas botas?”, cuestiona en el vídeo.

Durante la práctica de los falsos positivos, soldados y miembros del Ejército asesinaron a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como caídos en combate y luego vestirlos como guerrilleros. Debido a que algunos cadáveres aparecieron con las botas puestas al revés, con el tiempo este calzado característico de los campesinos, trabajadores informales o personas de bajos recursos, se catalogó como un elemento que usó la Fuerza Pública para incriminar inocentes y obtener beneficios a cambio como ascensos, premios o reconocimientos.

A raíz de esto, las madres hicieron de este elemento un símbolo para recordar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de ahí nació la asociación Madres de Falsos Positivos -MAFAPO, que se fundó en 2008 a partir de la unión de Madres de Falsos Positivos de Bogotá y Soacha.

Con respecto a la cifra de 6.402 que estaba pintada en algunas de las botas de caucho, el congresista comentó que en la grabación que, “no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP” y añadió: “Estas botas deben ir a donde pertenecen, al canasto de la basura”, introduciendo las botas pintadas en una bolsa negra.

Lo cual no es cierto, incluso, se cree que pueden ser más, ya que según han confesado decenas de militares los falsos positivos fueron un método sistemático que dejó a miles de víctimas en el conflicto. En 2021, la JEP estableció en el Auto 033 de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.

Respuesta de la JEP: “es algo que no se debe repetir”

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP condenó el ataque de Polo Polo contra las madres de las víctimas de Soacha y aseguró que, los falsos positivos están probados judicialmente en los expedientes de la Jurisdicción:

“Ayer como presidente envié dos trinos rechazando este tipo de hechos que además están probados judicialmente. Es que digamos, aquí no estamos especulando o no estamos danto información no contrastada, eso está contrastado en los expedientes”.

En el caso puntual de los jóvenes de Soacha, recordó que los máximos responsables, en audiencia pública, aceptaron su responsabilidad, incluido un general de la República:

“Me parece lamentable que todavía, pues siga negando un hecho que judicialmente está probado y donde los máximos responsables aceptaron su responsabilidad. Realmente es un hecho muy lamentable y también ayer tuve la ocasión de brindar un mensaje solidaridad a las víctimas porque efectivamente es algo que no se debe repetir, o sea que eso ya es un capítulo que debería estar cerrándose en la historia colombiana porque como le digo está aprobado judicialmente”.

Madres de Soacha confrontan a Polo Polo

Este miércoles, en la plenaria de la Cámara, un grupo de madres de MAFAPO que asistieron por invitación de la congresista del Pacto Histórico, Cha Dorina, confrontaron efusivamente al congresista asegurando que, las botas de caucho no son basura, sino sus seres hijos a los cuales mató el Estado. De hecho, una de ellas en medio de la discusión terminó agrediendo al representante:

“Quiero decirle a ese señor que llevamos 16 años de lucha, cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes como basura (…) hoy estamos aquí reclamando al Congreso una sanción disciplinaria para usted. No nos representa en este país un ser que está generando odio, violencia y negacionismo”.

El representante Polo Polo siguió negando frente a las madres los falsos positivos: “quiero decirles que no les tengo miedo (…) dejen la indignación. Los reto a que muestren la lista de los 6.402 nombres de los supuestos falsos positivos. Si los tienen y me los muestran ahora, me retracto”.

Producto de esta discusión, distintas bancadas se retiraron de la plenaria, tanto por respaldo a las madres (Pacto Histórico), como en rechazo a qué personas externas a la corporación ingresaran y terminaran agrediendo a un parlamentario (Cambio Radical, Partido Conservador).

Finalmente, el senador del Pacto Iván Cepeda anunció que este jueves radicaría junto a las madres de MAFAPO una denuncia penal en la Corte Suprema Justicia contra el representante Polo Polo por cometer un “acto de desagravio a las víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’. A través de su cuenta de X invitó a la ciudadanía a unirse.