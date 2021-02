Escándalo por acoso sexual en Boyacá: deportista denunció a su entrenador

Y es que una joven que practicaba ciclismo, denunció a través de sus redes sociales, con pantallazos de whatsapp, un presunto acoso sexual por parte de su entrenador: Robert Plazas.

Este, según las conversaciones que la víctima adjuntó en la denuncia pública, le habría exigido a la joven fotos en ropa interior, fotos realizando actos sexuales, y encuentros de la misma clase.

La deportista decidió renunciar a su practica deportiva, debido a los constreñimientos de los que asegura ser víctima, y denunciar de manera pública la razón de su dimisión: su presunto victimario.

Luego de que la joven rompiera su silencio, otras mujeres salieron a la luz pública, denunciando al mismo entrenador, por acoso sexual.

“Nunca he hecho esto, y después de pensarlo por mucho tiempo hoy me siento con la valentía de hacerlo. Como muchos saben, practico el ciclismo hace dos años (…) porque el entrenador del club me motivó a entrenar con ellos. En un principio la comunicación era muy normal, entrenador-alumna, pero de un tiempo para acá se tornó muy extraña, yo traté de lidiar con esto durante aproximadamente 9 meses, ya que entrenar con ese club era una ilusión para mí, habían conversaciones ya muy pasadas de todo, con mucho acoso, a lo cual traté de controlarme siempre por miedo a que no pudiera seguir entrenando ahí, cada día era peor, decía que me daba uniformes, dinero, todo lo de ciclismo, pero que tenía que tener algo con él. Yo siempre traté de evadir esto, llegó a un punto en el que me escribía durante los entrenamientos todo lo que quería, y hasta ahí llegó la paciencia y decidí no seguir entrenando”, denunció a través de su cuenta de Twitter Angie Valentina Cáceres.

Agregó la víctima que “no había comentado nada por miedo a la carrera deportiva de mi hermano, pero hoy me doy cuenta que si dejo que esto siga pasando, serán muchas más las niñas que pasarán por esto (no soy la única a la que se lo ha hecho), las otras chicas no hablan, ya que tienen un proyecto de vida profesional con el ciclismo y tienen miedo a que eso pueda afectar, ya que este entrenador tiene mucho poder. Decidí hacerlo por este medio, ya que en alguna ocasión otra de las mujeres a las que el acosó intentó hablar y la respuesta de los patrocinadores fue enviarla a psicólogo”.

Cáceres también le pidió a Indeportes Boyacá que “debería tener un control sobre esto. Hago esto con el fin de mostrar cómo este señor se aprovecha del poder que tiene. Esto no tiene nada en contra de los patrocinadores, al contrario, son excelentes y apoyan mucho a los chicos. Esto va únicamente para la persona que menciono, para el entrenador actual”.

Tras esta denuncia, Caracol Radio logró obtener otro testimonio de otra de las deportistas que aduce haber sido acosada por el mismo hombre, bajo las mismas circunstancias; el nombre de esta mujer, se mantendrá en reserva tras su petición de quedar en anonimato.

“Él es un hombre muy hábil, y sabe cómo manipular a las mujeres. Al parecer somos muchas, y él usó nuestras ganas de salir adelante en el deporte, para acosarnos. A mi llegó al punto de prohibirme hablar con mis compañeros, llegó al punto de pedirme que no me acercara a los hombres. La verdad fue una situación muy incomoda que cuando quise controlarla, él intentó poner en duda mi nombre, hablando mal de mi, y también contra mi honra”, denunció la deportista.

Al conocer la situación, la secretaria de integración social de Boyacá Lina Chiquillo, sostuvo que prendieron inmediatamente las alarmas: “y lo que hicimos fue efectuar una denuncia de oficio ante la fiscalía general de la nación, solicitando se adelanten las investigaciones pertinentes por el presunto delito allí citado, y llegaremos hasta las ultimas consecuencias pidiendo a la justicia celeridad, para llegar al fondo y a la verdad, para que los derechos de nuestras deportistas no se vulneren, y acompañaremos a estas valientes jóvenes que han denunciado esta situación que no es tolerable bajo ninguna excusa ni circunstancia, estamos del lado de las víctimas, y ya estamos actuando en derecho, como debe ser”.

Por su parte, Fabio Parra, director del Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, Indeportes, explicó que el entrenador señalado como acosador, “es una persona que en este momento no esta laborando con nosotros, no tiene vinculo ni ningún tipo de contratación, y de la mano de la secretaría de integración social de Boyacá, esperamos que se endilguen las responsabilidades necesarias, pues rechazamos tajantemente este tipo de conductas que van contra los derechos de nuestras deportistas”.

Las denuncias ya están teniendo eco en el ámbito nacional, incluso, al respecto se pronunció la periodista y Subeditora del diario EL TIEMPO, Jineth Bedoya Lima, a través de su cuenta de Twitter: “un comunicado de prensa no es suficiente ante las valientes denuncias de las jóvenes deportistas en Boyacá. El acoso sexual es un delito y el señor Robert Plazas debe ser judicializado. Un llamado a la Gobernación de Boyacá y a Indeportes Boyacá para que muestren resultados. #NoEsHoraDeCallar".

Aseguraron otras organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, tales como la Casa de la Mujer de Tunja, que apoyarán las labores necesarias en este caso, para esclarecer todos los hechos, y para que quede como precedente contra estas conductas que violan los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres”.