Una enfermera afro, la primera en recibir vacuna COVID-19 en Santa Marta

Marcia Elena Blandón es una auxiliar de enfermería de la clínica La Milagrosa de Santa Marta y será la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 este viernes 19 de febrero.

Esta mujer de 40 años de edad, aseguró que cuando le dieron la noticia se sorprendió, pero también le agradeció a Dios la oportunidad de estar entre las beneficiadas del biológico que evitará el virus que ha ocasionado la muerte de miles de seres humanos.

"No me lo podía creer y ya después me explican que por orden del señor Carlos Caicedo, gobernador del departamento, quería que fuese una persona afrodescendiente o indígena que estuviera en la primera línea del COVID-19 y yo he estado cuidándolo desde abril. Estoy representando a los Afro y comunidades indígenas", relató Marcia Elena Blandón.

La profesional de la salud resaltó la importancia de cuidar a los pacientes con coronavirus y sostuvo que "cuando uno está frente al paciente, se nos olvida que se va a contagiar, solo ve al ser humano que necesita una atención. Uno tiene que ser esa voz de aliento, esa familia y compañía para el ser humano".

Marcia Elena Blandón aseguró que la clínica La Milagrosa ha dotado al personal con todos los elementos de bioseguridad para evitar el coronavirus y que las capacitaciones para atender bien al personal contagiado han sido constantes.

Por otra parte, se espera que las autoridades locales, anuncien cómo se recibirán las vacunas en Santa Marta por parte del viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Diazgranados y qué protocolos se implementarán para la misma.