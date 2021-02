Asociación de Migrantes Venezolanos en Pereira cierra sus puertas

Pese a que se desconoce el número exacto de ciudadanos colombovenezolanos beneficiados en estos últimos cinco años, cerca de 3.200 personas se benefician anualmente de las jornadas de donaciones que realiza la Asociación de Migrantes y Retornados Colombovenezolanos en Pereira.

Sin embargo, los efectos de la pandemia y los altos requerimientos exigidos por las autoridades locales y departamentales son unas de las causas por las cuales la Amcove tuvo que cerrar sus puertas. Hoy, la sede de esta Asociación ubicada en la calle 26 #6-54 del centro de Pereira dejará de atender a los cientos de venezolanos, entre mujeres y niños, que acudían allí por donativos alimenticios y de primera necesidad tras tres años de funcionamiento.

Así lo señaló Germán Bermúdez, director de la Asociación de Migrantes y Retornados Colombovenezolanos en Pereira.

"No fue posible legalizarnos por la cantidad de requisitos y la falta de apoyo tanto de la administración municipal como departamental. La verdad es que ya no tenemos otro camino porque agotamos todos los recursos, nosotros pertenecemos a la Mesa de Migrantes municipal, al Comité de la Gobernación, pero no tenemos un acompañamiento efectivo que nosotros podamos desempeñar esta labor social" señaló Bermúdez.

Igualmente, Bermúdez explicó que con el cierre de este centro de acopio ahora las necesidades de la comunidad venezolana quedarán por completo a cargo de la Alcaldía.

Una de las principales labores de la Amcove en Pereira era la repartición de alimentos y elementos básicos a los nacionales venezolanos en condición de calle.

Cabe resaltar que esta entidad era la principal guía de las autoridades locales y departamentales junto con otras instituciones públicas para la ejecución de la regularización de la comunidad venezolana propuesta por el Gobierno Nacional en todo el país.