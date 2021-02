VIDEO: Chester el perro que frustró hurto en Bucaramanga

Es viral en redes sociales la valiente reacción de Chester, un perro, y sus dos dueñas al no dejarse robar este fin de semana en Bucaramanga. El particular caso ocurrió en la calle 8 con 22 esquina del barrio Comuneros, cuando las mujeres estaban afuera de una tienda con sus celulares.

Dos hombres en una motocicleta al percatarse del 'papayaso', intentaron hurtar los teléfonos; sin embargo, ellas reaccionaron y lo que causó más curiosidad fue la reacción de la mascota, Chester, quien se aferró a la pierna del delincuente, lo mordió, lo hizo huir y lo persiguió por varios metros.

Diana Muñoz, una de las mujeres que se defendió del robo, contó la valerosa acción de la mascota, "el al verme en peligro después reaccionó, le ladró y lo persiguió como a mitad de cuadra".

Los hombres finalmente lograron huir, y el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.