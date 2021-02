Camioneros saldrán a protestar en Bucaramanga

A pesar de las reuniones la semana pasada con el Gobierno Nacional, el gremio camionero en Santander no llegó a ningún acuerdo y anunció que está listo para salir hoy, 15 de febrero, a protestar por el alza de los precios en los peajes del país, pero además de eso por la instalación de una nueva caseta en La Lizama.

Según Orlando Castellanos, secretario de la Asociación Nacional de Transportadores, las tarifas diferenciales no son una solución para el conductor y los altos costos desincentivan a los turistas que quieran entrar al departamento.

El gremio de transportadores dijo que será una caravana con plan tortuga desde las 8 de la mañana con inicio en La Cemento en el norte de Bucaramanga y el recorrido irá por vías transitadas como la carrera 27, la Puerta del Sol para terminar en Centroabastos.

"Subimos hasta La Virgen y continuamos por la carrera 15 a empalmar con el Boulevard Bolívar y subimos hasta la carrera 27, continuamos hasta la Puerta del Sol vía a Girón y giramos hacia Centroabastos y ahí terminamos el desfile de protesta", agregó Castellanos.