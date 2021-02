Exigen agilizar operatividad del acueducto de Juan Arias en Magangué

Comprometidos con el progreso de los corregimientos, la Alcaldía de Magangué, a través del secretario de Planeación e Infraestructura y Desarollo, Jhonatan Camero Sampayo, convocó una reunión con los funcionarios de Aguas de Bolívar, para exigir la operatividad del acueducto de Juan Arias, sector rural.

El titular de esta cartera, en presencia de algunos miembros de la comunidad, solicitó un informe por parte de esta empresa en el que se indiquen las fallas que ha tenido el acueducto y que hoy tiene sin agua potable a sus habitantes.

Una vez analizadas las fallas, Camero Sampayo, en nombre de la administración, se comprometió a buscar las soluciones pertinentes y así, lograr que este empiece a operar.

"Necesitemos que se tomen cartas en el asunto y se establezcan fechas para la solución del problema. Ya tenemos establecido presupuesto para la operación, pero necesitamos primero los detalles de ese informe. No queremos que esta obra se convierta en detrimento patrimonial, queremos ser garantes de este proceso y por eso me comprometo a no desistir hasta que no esté operando", informó Sampayo.

Cabe mencionar, que se prevé una próxima reunión para socializar los detalles del informe por parte de Aguas de Bolívar y así tomar los correctivos correspondientes.