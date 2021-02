Operadores aduaneros reclaman apertura comercial de la frontera

Los operadores aduaneros de la zona de frontera en Norte de Santander, están desesperados por la difícil situación por el cierre del intercambio comercial formal entre los dos países.

Reclaman de las autoridades mayor control sobre las trochas por donde se mueve un alto flujo de contrabando de mercancías en camiones.

Sandra Guzmán presidente de FITAC, dijo a Caracol Radio que, “pongamos un poquito de atención al tema comercial, hay que separar el tema humanitario del tema comercial, la frontera se abre para el tema comercial”.

Lea también:Migración aclara quienes pueden acceder a beneficio del estatuto migratorio

Agregó, “todo está entrando y saliendo por las trochas, no podemos decir que no, hay una trocha que queda en el centro histórico, a las 5 de la mañana, es pasar y pasar y pasando camiones y no hay derecho”.

Esperan que el Gobierno Nacional defina la apertura comercial de la frontera con Venezuela, como estrategia para combatir el creciente contrabando de mercancías desde norte de Santander a Venezuela.