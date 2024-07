Metrocable Línea K podría reiniciar el servicio entre jueves y viernes: Fico

Medellín

Tras 20 días del trágico accidente ocasionado por el desprendimiento de una de las cabinas del Metrocable de la línea K que dejó un hombre fallecido identificado como Jhon Jairo Londoño Arango de 55 años y 20 personas más heridas, aún no se entrega en detalle qué ocasionó la emergencia, pero sí se ha informado que, del total de los lesionados, 17 ya han sido dadas de alta.

“Es alentador saber que solo restan tres personas para hacer dadas de altas de los centros asistenciales y que estas personas están fuera de peligro y que continúan con su proceso de recuperación”, reportó Tomás Elejalde, gerente del Metro.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez informó que la investigación para determinar con exactitud qué ocasionó el accidente continúa, aunque reconoce que algo falló. En cuanto a la entrada en operación del sistema que sigue suspendido desde el 26 de junio y que mueve miles de personas de la zona nororiental de la capital antioqueña, ya se tiene una fecha estimada para ello.

“La instrucción mía ha sido muy clara; es primero, hasta que no estemos 100% seguros y a punto, no entra el sistema. Eso es lo primero, la seguridad de nuestra gente. ¿Qué me dice el gerente? Que hoy en la tarde están terminando ya de revisar unas piezas faltantes de todo el sistema, en las cuales se podría dar inicio este jueves o este viernes”, detalló el alcalde.

Pruebas técnicas

El gerente del Metro también explicó que las pruebas técnicas para garantizar la seguridad que ha solicitado el alcalde se han estado llevando a cabo con todos los protocolos previstos para esta actividad.

“Hicimos unas pruebas exitosas el fin de semana para hacer la certificación con un organismo internacional. Luego de ello, decidimos hacer unas actividades complementarias que consisten en un alistamiento puesto a punto de todo el sistema a cero, como si fuera nuevo, y unas calibraciones adicionales en algunas pilonas y en algunos componentes del sistema”.

También explicó que siguen socializando con las familias de los lesionados y el fallecido la forma de la indemnización mediante la aseguradora para responderle a cada uno de ellos por la situación reportada. Pero, además, explicó cómo se está haciendo el proceso de reintegrar el dinero de las recargas que ya habían hecho los miles de usuarios antes del accidente.

“Continuamos haciendo el reintegro también a las personas que están viajando con las rutas integradas. Se están reintegrando 650 pesos que corresponden al diferencial entre la tarifa plena y la tarifa de estas rutas integradas. Este reintegro se hace directamente a la tarjeta cívica, por tanto, los invitamos a hacer la validación en las estaciones para que se vea reflejado en el saldo”.

Este miércoles se espera que el Metro informe con exactitud el día y la hora en la que la línea K entre de nuevo en operación.