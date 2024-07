Me veo en unos años como un referente del ciclismo en Colombia: Diego Pescador

ARMENIA

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al ciclista quindiano nacido en Quimbaya, Diego Pescador, actual subcampeón de la vuelta a la juventud 2024, este ciclista de quien, ya que se ha destacado en las últimas competencias a nivel nacional y a nivel internacional y que ya uno no puede hablar, que es el ciclista del futuro, sino que es de un presente maravilloso y seguramente con un futuro más prometedor.

Estoy en preparación

Ahorita tengo como principal objetivo el tour de la venir con Selección Colombia que bueno es la carrera más importante del mundo para mi categoría, es como el Tour de Francia pero para los chicos entre 18 y 22 años y ese es el 18 de agosto al 26 de agosto, 8 días en Francia y bueno no toca hacerlo bien, es una gran vitrina para mostrarme al mundo y bueno, ese es el objetivo, hacer una buena representación y porque no estar en un podio, yo corro con muchos de los chicos que van a estar allí, me ha ido muy bien y bueno, esa va a ser la digamos que el objetivo de este segundo semestre, y es la preparación que estoy teniendo ahorita.

Y agregó en este primer semestre estuve muy cargado de días de competencia, entonces tuve un descanso, ahorita vuelvo a entrenar de a poco para subir las cargas, en 15 días tengo esta clásica regional en la Antioquia Carmen de Viboral que son cuatro días, para ir cogiendo ese punto de forma, para llegar bien al tour de la avenir y eso es después del tour de avenir llegar aquí y termina la temporada corriendo el clásico radial en Colombia.

Entre su equipo, la selección Colombia y la liga de ciclismo del Quindío

Yo en el año más que todo corro con el equipo, con los patrocinadores GW Shimano ellos me llevan a Europa, siempre hacemos dos giras al año, aquí en los nacionales siempre corro con ellos la mayoría de veces, bueno obviamente siempre voy a estar dispuesto cuando me toque competir por mi departamento, hasta el momento no he tenido ninguna carrera y obviamente la representa un a cada carrera que hoy y bueno ya con Selección Colombia ya es tema tour de la avenir campeonatos mundiales o Panamericanos también estoy esperando a ver si de pronto me logran llevar al campeonato mundial que es en septiembre pero bueno, eso ya obviamente toma la decisión el seleccionador, este año es un recorrido que me gusta tiene buenos metros de desnivel acumulado y bueno puede hacer me gustaría estar en mi tercer campeonato mundial.

Diego Pescador visitó los estudios de Caracol Radio Armenia. Foto, Julisa Orjuela

Apoyo familiar

Siempre hablo con mis papás en la noche, les hago una video llamada para preguntarles que como les fue, como han estado, que me cuenten todo lo que pasa en el pueblo como el dicho y de igual manera ellos me preguntan a mí yo les cuento todo y siempre me mantengo, digamos en estrecha comunicación con ellos, mi papá es uno de los que le gusta saber que comí, que hice, que entrené entonces sí, digamos la comunicación con ellos, es muy buena y hombre, siempre contentos y orgullosos porque digamos que al principio no fue nada fácil y ese fueron los que más lucharon por mí y bueno, ahorita, que ya estoy, digamos saliendo adelante gracias al trabajo que tuvieron ellos conmigo, pues que mejor manera de pagarles con victorias y que ellos se sientan orgullosos de mí.

¿Qué significo correr con Nairo en el Quindío?

El hombre cuando llegó me hizo la invitación para que estuviera en el gran fondo, que para salir a entrenar los días previos antes de la competencia y hombre pues le voy a decir que no, otro día salimos a rodar dos o tres días y muy encantado con el departamento. Él nunca había pues me dijo que nunca había venido acá pues que había venido a reuniones acá en la Ciudad, pero ya directamente a recorrer, no, que muy bonito quedó encantado y que más que todo que la amabilidad de la gente se sentía mucho de los quindianos.

¿Está pendiente de las carreras como el Tour o giro?

Yo siempre mantengo pendiente, si salgo a entrenar, pues yo no puedo parar de entrenar, primero entreno y ya después veo el resumen, aunque otras veces y espero que se acabe el tour la tapa del Tour y salgo a entrenar, pero vale la pena, no me puedo perder un ataque de Pogacar, usted ver un ciclista ganando desde la fuga, el trabajo que hace un equipo, yo a veces yo muchas veces me miró cuando uno de estos ciclistas importantes gana el tour ya la camiseta amarilla, pues me veo porque yo no en cuatro o cinco años haciendo lo mismo, entonces sí es bonito y más el tour que es la carrera más prestigiosa del mundo.

Referentes del ciclismo

El referente mío desde que empecé a dar ciclismo era Alberto Contador lo es hasta el momento, lo tengo todavía como mi mayor referente y bueno, aquí el segundo nivel nacional, el primer a nivel nacional, el segundo nivel mundial, Nairo Quintana, para mí ha sido el ciclista más fuerte a lo largo de la historia de Colombia sin quitarle mérito a los demás que también han hecho gran cosa, pero pienso que Nairo ha hecho digamos que abierto mal el camino de la historia del ciclismo.

¿Cómo se ve, cómo se proyecta?

Diego Pescador indica “me veo como un referente de Colombia ojalá, porque ahorita de pronto el ciclismo colombiano está un poco como en transición porque todavía vemos un Santiago Buitrago Top 10 en un tour de Francia eso no es nada fácil en la carrera más importante del mundo están entre los 10 es de mucho mérito. Entonces yo creo que vienen tiempos buenos y me gustaría ser parte de esa nueva generación y esa nueva camada que en unos 3 o 4 años esté disputando las carreras más importantes del mundo y bueno, eso fue lo que me levanto día tras día.

Los inicios de Diego Pescador

El ciclismo no es una carrera fácil, no es fácil, es de un apoyo económico importante cualquier repuesto de la bicicleta, vale, plática la misma bicicleta muy caras y es difícil es difícil. Yo digamos un pequeño resumen. Yo arranqué con mis papás vendiendo lechona, haciendo rifas de boletas, y la gente de del pueblo de común, me colaboraba los vecinos todo el comercio del municipio, me colabora mucho y, pero es muy difícil, porque pues uno no tenía, digamos los recursos para ir a cierta carrera entonces que a conseguirse los viáticos de una u otra forma haciendo ventas, entonces es muy difícil, pero bueno, al final cuando usted ya llega, digamos a salir adelante y ya logra estar en un equipo que te paguen tu salario, ahí donde tú miras hacia atrás y dices que todo lo que hiciste valió la pena y pues va a tener más mérito.

Mensaje

El mensaje es que por más difícil que se ponga el camino nunca hay que dejar de creer y de luchar y el que tiene las ganas, pues puede, yo creo que ahí lo importante son las ganas y el sacrificio de echar para adelante, al final siempre va a haber una recompensa tarde que temprano a veces llega de una a veces llega muy demorada, pero es confiar en el proceso.