Migración aclara quienes pueden acceder a beneficio del estatuto migratorio

Las autoridades precisaron que, aunque no se ha definido cuáles serán los documentos que deben acreditar los migrantes para demostrar que estaban en el país antes del 31 de enero, fecha límite dada por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios del estatuto de protección migratoria.

Hacen un llamado a quienes están pensando en ingresar al país por las trochas, abstenerse y evitar riesgos para la vida de sus familias por los peligros que esta práctica representa.

Migración Colombia anuncia varios beneficios que tiene la regularización como el acceso a la salud para estas personas, permitirles cotizar a pensión y la formalización laboral.

La entidad también es contundente al señalar que se realizara una verificación estricta de la información que suministre el aspirante tanto como el cumplimiento de todos los requisitos.

Juan Francisco Espinosa, director de migración Colombia dijo que, “en este tercer componente da un periodo de dos años para que los migrantes que requieran y busque hacer su vida en territorio colombiano ingresen por un puesto de control migratorio, dejen registro de su ingreso y de esta forma puedan pedir el acceso al programa”.

El funcionario expresó que, “aquellos venezolanos que ingresen hoy por una trocha no harán parte de este procedimiento, por eso el llamado de atención a la población venezolana, tienen dos años, no se anticipen, no se apuren y no expongan su vida”.

Las autoridades en zona de frontera han pedido claridad ante el temor que la medida del gobierno nacional aumente el número de venezolanos decidan llegar a territorio nacional buscando acogerse a la medida.