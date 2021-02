Participantes del festival del Pastel denuncian que no recibieron premios

Carlos Méndez, participante del Festival del Pastel Cartagenero, manifestó que hasta día de hoy el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, no ha entregado premios a los concursantes de dicho festival gastronómico.

“Cuando se ponen jurados es porque va a haber premios, pero hasta ahora ni los cartones nos han entregado”, indicó Méndez.

“Si no hay premiación no nos engañen. Qué no nos hagan lo mismo que como el Festival del Pastel”, señaló Méndez haciendo alusión al nuevo Festival del Frito.

Manifiestan que los jurados son quienes deberían de dirigirse a la casa de los concursantes y así probar cada uno de los frutos y calificarlos.