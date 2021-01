Mujer quemada por su pareja sentimental en el Putumayo clama justicia /

Sonia Patricia Cabezas se recupera de las graves lesiones que dejó el ataque con gasolina de su pareja sentimental en hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en la vereda Campo Solo de Puerto Asís, Putumayo.

La mujer de 31 años de edad pide a la justicia que su agresor pague por lo que le hizo; pues, el hombre sigue prófugo de la justicia.

Con graves quemaduras en más del 50% de su cuerpo, Sonia Patricia Cabezas es sometida a varias intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de sus heridas en un centro asistencial de Cali.

Hoy cuatro meses después, la mujer desde la habitación del hospital relató a Caracol Radio cómo su compañero sentimental, Jorge Andrés Almanza Villareal de 32 años, la ataco en medio de una discusión.

"Yo iba bajando por las escaleras y sentí que me cayó algo en la sudadera, cuando vi que él me prendió me tocó tirarme al suelo para poderme apagar", expresó la mujer en su convalecencia.

En medio del llanto y el intenso dolor Sonia narra los difíciles momentos que ha tenido que afrontar luego de ser atacada por quien fue el amor de su vida.

"Ya perdí la cuenta de las cirugías que me han hecho, me están sacando piel de otras partes de mi cuerpo para poderme poner en las heridas, esto ha sido un proceso muy duro para mí y toda mi familia", dice Sonia.

Sobre Jorge Andrés Almanza Villareal se conoce que existe una denuncia y orden de captura por el delito de tentativa de feminicidio agravada, la cual aún no ha sido materializada.

Según Sonia, el hombre se encuentra prófugo de la justicia y que ha sido visto en Neiva, es por esto que exige a las autoridades que se agilicen las acciones que permitan la captura y judicialización de quien ha sido el causante de tanto dolor para ella y su familia.

"Pusimos la denuncia, pero no han hecho nada. Él está en Neiva, el anda libre. Ahorita en diciembre estuvo en Neiva, estamos esperando a ver qué pasa" expresa la mujer víctima de la violencia.