Van 27 quemados con pólvora este año en Antioquia sin iniciar la temporada decembrina

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, en conjunto con el Área Metropolitana y la Policía presentaron la campaña ‘La alegría no se quema, se comparte’, con la que buscan prevenir la quema de pólvora y globos durante la temporada decembrina, práctica que ya deja 27 personas quemadas en el departamento en lo corrido del año.

La secretaria de Salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, recordó que la temporada decembrina anterior el departamento encabezó la lista de quemados en el país, y recordó que de todos estos el 40 % fueron menores de edad.

Además, la cifra es preocupante teniendo en cuenta que el 47 % de los quemados manipulaba la pólvora pero el 43 % fueron personas externas u observadores que resultaron afectados por estos elementos explosivos.

Lea también: 10 riñas fueron atendidas por las autoridades durante el clásico Medellín - Nacional

“Voladores son aquellos artefactos con los que más dificultad tenemos y por eso es que se nos genera tanta amputación, sobre todo en los dedos de la mano, las papeletas el 18% y los tacos el 10%. Algunos dirán que las chispitas mariposas son inofensivas y ni siquiera este tipo de elementos son seguros”, explicó la secretaria.

El año anterior las autoridades incautaron más de una tonelada y media de pólvora, más de 900 kilos correspondían a Medellín. Además, fueron impuestos 129 comparendos a personas que fueron sorprendidas manipulando o vendiendo pólvora.

Lea también: Por incremento de homicidios hay restricción de parrillero en Sonsón, oriente antioqueño

Este año, quien sea sorprendido con artefactos de este tipo en su poder se expondrá a un comparendo de 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las autoridades además hicieron un llamado a quienes tienen mascotas principalmente a no quemar pólvora y también para que preparen a sus animalitos para que no sufran con las detonaciones. Piden asesorarse de expertos y no medicarlos ellos mismos.