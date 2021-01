En Necoclí hay emergencia sanitaria por más de mil migrantes varados

El alcalde del municipio de Necoclí, Jorge Tobón Castro, alertó sobre una crisis humanitaria y sanitaria que está viviendo esa población, porque desde hace 15 días están represados más de mil migrantes que no han podido salir hacia el departamento del Chocó por que este cerró la frontera luego de que hiciera lo mismo el vecino país de Panamá.

El mandatario aseguró que estas personas deambulan por el municipio y que armaron sus carpas en las playas, donde están haciendo todo tipo de necesidades fisiológicas, lo que podría generar un brote de enfermedades. Los extranjeros se quedaron sin recursos y están aguantando hambre, ya que la alcaldía no tiene recursos para atender esa cantidad de adultos y niños. Pero además, se suma la pandemia del coronavirus y que podría disparar los contagios, debido a que estos extranjeros no han tenido ningún control sanitario.

“Yo estoy haciendo el llamado para que no nos dejen solos, para que nos acompañe el Gobierno Nacional y departamental a buscarle una salida a esta situación, porque ellos quieren salir, ellos no se quieren quedar aquí y obviamente nosotros tampoco. Primero no tenemos recursos para poder atender esta emergencia, igual la hemos decretado con lo poco que tenemos, pero siento que esto se nos puede salir de control”, señaló el alcalde Tobón.

El mandatario aseguró que todos los días están llegando personas y en poco tiempo podría aumentar a 2 mil ocasionando una emergencia incontrolable. Incluso, este martes varios menores tuvieron que ser atendidos en un centro médico con cuadros de desnutrición, situación que empeorará hasta cuando Panamá no reabra la frontera.