Alumnos de colegios que no tienen agua en Antioquia recibirán tabletas

Aunque en el departamento de Antioquia, durante el mes de enero de 2021 retornaron bajo el modelo de alternancia 86 municipios no certificados, 871 sedes educativas, 37.000 estudiantes y 3.475 docentes, algunos colegios todavía no pueden retornar a las aulas debido a que no cuentan con agua que les permita cumplir con los protocolos de bioseguridad:

“Para beneficiar a los estudiantes que están matriculados en las instituciones que se encuentran cerradas por la falta de agua, mediante una alianza con el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación y la dependencia departamental, se van a entregar 37.000 tabletas”, informó la secretaria de Educación, Alexandra Peláez Botero.

La secretaria de educación puso como ejemplo a Frontino, quien hace parte de los municipios no certificados que han pedido aplazar la implementación del modelo de alternancia, debido a que la mayoría de sus sedes no tienen agua, por lo que estarán con educación en casa