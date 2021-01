Asesinaron a la cuñada del secretario de gobierno de Tarazá

En las últimas horas fue asesinada a tiros la señora María Liliana Loaiza Vera, de 38 años de edad. La víctima era la hermana de la esposa del actual secretario de gobierno del municipio de Tarazá, Deivisón Montero y no tenía ninguna amenaza conocida.

Según el relato del mismo funcionario, que entre lágrimas atendió a Caracol Radio, la mujer fue asesinada en su vivienda a escasos 300 metros de la estación de policía, esto hecho violento ocurrió pese a que en este momento esa población tiene un refuerzo del pie de fuerza que patrulla la población.

La señora Loaiza Vera, era la encargada de cuidar a las dos hijas del funcionario, por lo que no se descarta que este hecho violento esté relacionado con las amenazas constantes que ha recibido el secretario Deivinsón Montero.

“Y gracias a Dios las niñas hoy no se encontraban con ella, porque ella era la que cuidaba a las niñas mías y desafortunadamente la asesinaron. No se descarta que esté relacionado con las amenazas que he recibido porque es la persona que más contacto tiene conmigo y con quien me veo prácticamente todos los días,” aseguró el secretario Montero.

El funcionario también llamó la atención de las autoridades, porque pese a que ha insistido en que ha sido víctima de amenazas, aún sigue sin esquema de proyección y teme por su vida y el resto de su entorno familiar.

“Sigo sin esquema de protección. Ya es preocupante la situación acá en Tarazá. En éste momento me tocó salir de mi casa y venirme a vivir a una cuadra de la estación de Policía.”, agregó el funcionario.

Finalmente aseguró, que pese a los reiterados consejos de seguridad que se han hecho en esa población, Tarazá sigue viviendo una situación de inseguridad que atemoriza a todos los habitantes.

“Acá en el bajo Cauca no tenemos dolientes y en especial Tarazá. Ayer hubo un consejo de seguridad en Bajo Cauca donde se tomaron acciones y no se llega a nada, solo queda en el acta y no pasa nada, esto no tiene doliente y uno ya teme por su seguridad y hasta el momento no tenemos protección”, explicó tristemente acongojado.

En esa población desde el inicio del año y a la fecha se han reportado 14 asesinatos, mientras que el año anterior en el mismo periodo iban 7, lo que significa un aumento del 100% de los homicidios.