La alcaldía de Tunja decreta nuevas medidas restrictivas

Tras la alta ocupación en unidad de cuidados intensivos en Tunja, la ciudadanía tendrá que dar cumplimiento a las medidas restrictivas de toque de queda, y pico y cédula decretadas por la administración desde el lunes 25 de enero hasta el 1 de febrero.

El secretario de gobierno de la ciudad, Vicente Aníbal Ojeda indicó que: “Se ha decretado toque de queda en toda la ciudad de Tunja, el cual regirá diariamente en el horario de 8 pm a 5 am del día siguiente. Igualmente, para los menores de edad diariamente de 6 pm a 5 am, y volvemos al pico y cédula de pares e impares, que debe concordar el último dígito del documento de identificación con el día, éste no será aplicable para los menores de 8 años, podrán tener ingreso a establecimientos con la compañía de sus padres”.

Asimismo, se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio y espacios públicos, sin embargo, se podrá realizar la venta a domicilio. Se permitirá la actividad física de manera individual con todos los protocolos de bioseguridad.

Los establecimientos gastronómicos tendrán servicio a la mesa hasta las 8 pm y los domicilios se extienden a las 10 pm. Las restricciones de toque de queda cuenta con 11 excepciones de los cuales clasifican trabajadores de la salud, ejercito, policía, medios de comunicación, entre otros.