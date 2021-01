En Cartagena 116 comparendos por violar nueva normativa del uso del casco

Un total de 116 órdenes de comparendos impuso a conductores y acompañantes de motocicleta, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, durante el fin de semana al entrar en vigencia la Resolución No. 20203040023385 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, sobre el uso correcto del casco protector en conductores y acompañantes en motocicletas.

En cumplimiento de los operativos realizados las órdenes de comparendo fueron impuestas, principalmente a los conductores que no portaban el casco o lo llevaban en el brazo al transitar en motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos. Los puestos de control fueron instalados en los CAI de Bocagrande, San Pedro, Crespo, Manga, Ceballos, Martínez Martelo y en la avenida Luis Carlos López.

“En cuanto a las condiciones mínimas no acatadas, los motociclistas fueron advertidos por nuestros agentes con mensajes de pedagogía para cumplir la normativa basada en que se use con la cabeza completamente inmersa en este elemento de protección, que los broches y las correas estén bien ajustadas, no conducir con dispositivos móviles entre la cabeza y el casco y los que tengan cubierta facial inferior movible, deberá estar fija en la parte inferior del rostro.”, indicó el director de la entidad, Janer Galván.

Esta semana, las medidas correctivas en vía seguirán implementándose al mismo tiempo de las actividades pedagógicas realizadas en las Aulas Móviles Salvavidas y en las acciones incluidas en la campaña “Tírale cabeza, el casco salva”, que le apuesta a disminuir las cifras de siniestralidad vial en la que el 77% son motociclistas los afectados con distintas lesiones de gravedad y víctimas fatales.

El organismo de tránsito recuerda que incumplir esta Resolución proferida por el Ministerio de Transporte y las normas del Código Nacional de Tránsito y Transporte sobre el uso del casco, conllevan a una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios LMV, es decir $454.263. Así mismo, no utilizar el casco, dará lugar a la inmovilización del vehículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002.