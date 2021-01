Inician suscripción de contratos de subsidio para damnificados en Cartagena

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), tiene listo el proceso para la suscripción y reactivación de contratos de subsidios de arriendo a damnificados de las olas invernales de 2004, 2007, 2010, falla geológica de San Francisco y otros eventos. Las jornadas iniciarán este lunes 25 de enero en el Coliseo de Combates y estará disponible por dos semanas, por un total de 10 días hábiles, entre las 8:30 AM y las 3:00 PM.

Fernando Abello Rubiano, explicó que debido a las restricciones vigentes por la pandemia del COVID-19, se dividió la atención de los damnificados en un pico y cédula de un un dígito diario, iniciando por las cédulas finalizadas en 1 el 25 de enero y sucesivamente hasta el 0, que se atenderá el 5 de febrero. "Diseñamos este pico y cédula que solo aplicará para el damnificado, ellos deben llegar con su arrendador, sin importar en qué número termine la cédula de este último", dijo.

El funcionario hizo énfasis es que esta es una actividad para 1.600 personas que desde hace varios años vienen recibiendo trimestralmente el subsidio de arriendo por parte de la Alcaldía Mayor. "No se acerque si usted no hace parte de este grupo de personas, ellos ya saben quiénes son y año a año realizan este proceso, evitemos aglomeraciones sin sentido y absténgase de ir si no tiene nada que ver con esta actividad", sostuvo Abello.

Así mismo, la OAGRD publicó los requisitos que deberán llevar los damnificados:

- El damnificado deberá acudir necesariamente en compañía del arrendador, propietario y/o poseedor de la vivienda, para realizar el procedimiento.

- En caso tal que el arrendador no pueda asistir o no se encuentre en la ciudad, deberá delegar a una persona a través de un documento debidamente autenticado biométricamente.

- Llevar carpeta marrón o café tamaño oficio, sin colgantes,

- Dos recibos de servicios públicos diferentes con anterioridad no mayor a 3 meses

- Registro Único Tributario (RUT) del arrendador actualizado,

- Copia legible de las cédulas de damnificado y arrendador

- Certificado bancario del arrendador con fecha no mayor a un mes.

- Para el caso de los damnificados de la ola invernal de 2004, ellos también deben llevar certificado bancario.

- Los damnificados residentes en la zona insular tendrán una jornada especial más adelante

Esta jornada contará con el acompañamiento de Corvivienda, el Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), la Secretaría de Participación y la Policía Nacional.