Desde EMAS buscan llegar a acuerdos con empresas recicladoras

En Caracol Radio recibimos una denuncia de la empresa Recicaldas señalando una posible vulneración de derechos por parte de EMAS frente a la recolección de material de reciclaje, especialmente en la ruta del barrio la Enea.

Sobre este tema, desde EMAS by Veolia, indican que en varias ocasiones han buscado llegar a acuerdos con la empresa, pero no ha sido posible y resaltan además que sus operarios han tenido altercados con los trabajadores de la empresa de reciclaje, lo que los ha llevado a cambiar al personal en varias ocasiones.

“Los recuperadores de oficio estaban tratando de meterse a nuestros vehículos para sacar de allí el material y obviamente eso es un comportamiento sumamente peligroso, pues podrían tener un accidente por el sistema de compactación, razón por la cual nuestro conductor le pidió que no lo hiciera y ahí digámoslo, con ellos desafortunadamente se han presentado varias situaciones incluso de agresión y amenazas de agredirlos”, explicó Juan Carlos quintero, gerente de EMAS.

Aseguran que desde la entidad piensan en la labor que realizan los recicladores e incluso, han promovido con la comunidad campañas para que hagan la separación de materiales desde la fuente, pero que deben cumplir con las rutas asignadas en la ciudad.

“Nosotros tenemos unas rutas de recolección en el sector, esas rutas de no se han ni modificado, no las hemos adelantado, es más, las hemos atrasado con el ánimo de que ellos puedan hacer su labor de reciclaje, hemos buscado diálogo continuo con los líderes de Recicaldas, hemos ofrecido empezar la ruta más tarde para evitar que se crucen las de ellos, también les hemos solicitado que adelanten una hora su recolección para que no se cruce con lo que nosotros hacemos, porque la labor de nosotros es recoger toda la basura que se encuentre en el sector al cual le estamos prestando el servicio”, dijo el gerente de EMAS.

Ante esta situación, desde la compañía dicen que buscan con el acompañamiento de la Alcaldía de Manizales y la Personería, para llegar a acuerdos que beneficien no solo a Recicaldas, sino a las otras siete empresas que tienen como base la recolección de material reciclable en la ciudad.

