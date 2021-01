Elección de jueces de paz depende del Gob. Nacional: Personera de Pereira

Tras la polémica que generó la noticia de que no había jueces de paz en la capital risaraldense debido a que sus periodos finalizaron el pasado 31 de diciembre y no se convocaron las nuevas elecciones, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, aclaró que el Ministerio Público envió en marzo del año pasado a la Alcaldía los documentos pertinentes para llevar a cabo ese proceso, sin embargo, la administración municipal respondió en mayo que esas elecciones no se podían desarrollar debido al aislamiento obligatorio, por lo que debían ser suspendidas hasta que el Gobierno Nacional diera los lineamientos al respecto.

"El 18 de marzo de 2020 nosotros enviamos a la Alcaldía todo lo pertinente para impulsar este proceso, luego, el señor alcalde debía autorizar que se remitiera a un proyecto de acuerdo para que sea discutido, debatido y aprobado para convocar a las elecciones de jueces de paz", indicó Cárdenas.

También informó que, por segunda vez, en el mes de diciembre del año pasado, el Ministerio Público volvió a radicar ante la Alcaldía los documentos necesarios para llevar a cabo las elecciones de los jueces de paz.

Debido a que este es un proceso electoral convencional que requiere de colegios, urnas, jurados de votación, escrutinios y demás, este proceso no fue posible de realizar en el año 2020 por la pandemia, sin embargo, expresó que aunque espera que este año sí se lleven a cabo dichas elecciones, se debe esperar que el Gobierno Nacional de las directrices para este proceso.

Por último, aclaró que Pereira no es la única ciudad que tiene esta dificultad, ya que la pandemia afectó por igual a todo el país y por eso, en la mayoría de ciudades no se ha realizado el proceso de elección de los jueces de paz.