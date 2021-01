Revocan destitución e inhabilidad a exalcalde Armenia Carlos Mario Álvarez

La sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación revocó la decisión de destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos por 20 años contra el exalcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez Morales, por el sonado caso de la corrupción en contratos financiados con los recursos de valorización del municipio.

La decisión de la sala está enfocada en que el ex alcalde no podía ser sancionado por conductas anteriores a las de calidad de servidor público y que no se probó que en su condición de alcalde de la ciudad, exteriorizara un interés indebido en la ejecución y adjudicación de contratos. Al respecto el abogado Jhon Faber Quintero resaltó que con la notificación se evidencia la inocencia del exmandatario y continuará con el trabajo en las instancias correspondientes.

Es de anotar que en el mes de agosto del año pasado, el juez cuarto penal con función de control de garantías de Armenia autorizó la libertad para el exalcalde Carlos Mario Álvarez luego de más de dos años de estar privado de la libertad en la cárcel la 40 de Pereira, sigue vinculado a la investigación por el desfalco en la valorización y todo el proceso donde recordemos ya fue condenada la exalcaldesa de la ciudad Luz Piedad Valencia, su exesposo y los contratistas.