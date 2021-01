"Padres de familia no envíen a sus hijos a las aulas": SES

El presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Albeiro González, anunció que se mantienen en completo rechazo frente al regreso a las aulas el primero de febrero.

Dijo que la decisión de la secretaría de Educación va en contravía de la situación actual que se vive en el departamento por la segunda ola de contagios.

Anunció que si las autoridades deciden finalmente iniciar con el calendario académico en alternancia, ellos se van a declarar en desobediencia civil.

"Eso no quiere decir que nos desentendemos de nuestras obligaciones. No. Lo haremos desde la virtualidad como se hizo en el 2020", indicó.

Pidió a los alcaldes y sus secretarías no regresar a los salones de clase porque no existen las condiciones.

"Si las autoridades insisten en la alternancia le digo a los padres de familia no envíen a sus hijos a las aulas. Ellos no pueden obligarlos a mandarlos. Papás no tenemos las garantías para ingresar a la presencialidad".