Así serán las medidas para Neiva a partir de este jueves

A partir de la fecha comienza a regir el decreto 0011 del 7 de enero de 2021, el cual acoge todas las medidas determinadas por el Gobierno Nacional. En ese sentido, no habrá confinamiento ni ley seca este fin de semana.

Medida 1 Decreto 0011 de 2021

Toque de queda, limitando la circulación de personas y vehículos, en la jurisdicción del municipio, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente, los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero.

Medida 2 Decreto 0011 de 2021

Pico y Cédula

Se aplicará de acuerdo al último dígito del documento de identificación, para adquisición, pagos y acceder a bienes y servicios.

Viernes 08: Cédulas terminadas en 0-2-4-6-8

Sábado 09: Cédulas terminadas en 1-3-5-7-9

Domingo 10: Cédulas terminadas en 0-2-4-6-8

Lunes 11: Cédulas terminadas en 1-3-5-7-9

Medida 4 Decreto 0011 de 2021

Se prohíbe la realización de todo tipo de reuniones públicas y privadas, eventos deportivos, recreativos, culturales, que generen aglomeración de personas, en espacios públicos y cerrados.

Medida 5 Decreto 0011 de 2021

Se conmina a las clínicas, hospitales, empresas prestadoras de servicios de Salud a restringir las realizaciones de cirugías no prioritarias, que no sean de carácter urgente y que no implique riesgo para la vida con el fin de no comprometer la capacidad instalada UCI.