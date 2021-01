Policía vigilará cumplimiento de toque de queda en el área metropolitana

Con el fin de vigilar que ningún ciudadano esté en la calle después de 10 de la noche cuando inicia el toque de queda en los municipios del área Metropolitana, como son Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia, la Policía de Barranquilla dispuso de un operativo de seguridad que tendrá más de 1.500 uniformados que tendrán la labor de vigilar y hacer cumplir la norma decretada.

Las autoridades han señalado además que cuentan con el apoyo tecnológico de drones y el helicóptero Halcón para la labor que comprende también, vigilancia en las playas del balneario de Puerto Colombia que continúa con las restricciones conocidas en el horario de uso y aforos.

Hay que recordar que, de momento, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, descartó tomar medidas restrictivas más allá de las previamente establecidas señalando que este puente festivo de Reyes Magos "no representa un riesgo para la salud".

"Hacemos un llamado al sentido común, invitamos a los ciudadanos a que no se relajen, no se descuiden, y que no salga a hacer visitas a quien no ha visto", dijo el mandatario barranquillero.