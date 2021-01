Alquileres en zonas urbanas del país podrán subir hasta el 1,61 %

Un incremento máximo del 1,61 por ciento es lo que se podrá aplicar durante este año 2.021 en los alquileres urbanos, de acuerdo con lo manifestado por la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), aunque se aclara que este aumento solo se podrá efectuar cuando se cumplan los 12 meses de haberse iniciado el contrato de arrendamiento.

Esta subida es marcada por la inflación del año 2.020, tal como lo establece el artículo 20 de la ley 820 de 2.003; pero en caso de haberse pactado previamente un aumento menor en el canon de arrendamiento, este debe respetarse por parte del dueño del inmueble.

De acuerdo con Daniel Vásquez Franco, presidente de Fedelonjas, este incremento es de gran interés social y económico ya que cerca del 44 por ciento de las familias colombianas en las áreas urbanas habitan viviendas arrendadas; mientras que el 85 por ciento de los propietarios que devengan sus ingresos por el alquiler de un predio pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Recordó que los aumentos son legales siempre y cuando el canon resultante no supere el 1 por ciento del valor comercial del inmueble o de la parte que se encuentre arrendada; y que este porcentaje de reajuste máximo no se aplica para contratos de inmuebles que no son destinados al uso de vivienda.

