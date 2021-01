Por ahora, suspenden desalojo en la zona de Los Cerezos

Una tensa situación se vivió por varias horas en la localidad Santa Fe en en la zona de Los Cerezos, entre Monserrate y Guadalupe, cuando empezaría un operativo de desalojo en este lugar donde viven 15 familias y alrededor de 35 personas. Sin embargo por el día de hoy, este desalojo no se realizó.

No obstante, Caracol Radio habló con varios ciudadanos quienes aseguran que este desalojo es por una antigua disputa entre los habitantes de este sector y el Acueducto.

"Nosotros estamos acá protestando porque el Acueducto dice que ese es un predio de ellos, pero nosotros ya hemos ido a solicitar unos planos en Agustín Codazzi y en los planos no figura que el acueducto sea propietario (...) Nosotros le hemos dicho a ellos que no nos desalojen y mucho menos en pandemia, ¿ a dónde nos vamos a ir? (...) le pedimos a la alcaldesa, al gobierno y a las autoridades que nos ayuden, hay gente discapacitada, niños enfermos, embarazadas de todo y no tenemos otro lugar a donde ir", aseguran.

Hasta el momento no hay ninguna respuesta directamente del Acueducto sin embargo, el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez señaló que estas familias están de manera ilegal y ubicadas en una reserva forestal.

La administración de @Bogota que profesa el "autocuidado" está desalojando 12 familias en la vereda Los Cerezos en la localidad de Santa Fe. Familias que habitan allí hace más de 45 años y que quedarían sin techo en plena pandemia. @ClaudiaLopez pic.twitter.com/RnWHH9wd9B — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) January 7, 2021

"Se trata de un predio que ha sido ocupado de manera ilegal desde hace bastante tiempo, pero como allí habitan familias vulnerables esto ha sido parte de un proceso de diálogo y concertación con estos hogares. Nuestra secretaría de hábitat y de integración social han ofrecido albergues para todas las familias...El motivo fundamental de esta recuperación es porque se encuentra en una reserva forestal", dijo.

Por el momento, quedo suspendió el desalojo.