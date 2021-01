Cien mil personas serán vacunadas inicialmente en Barranquilla: Alcalde

A mediados de la segunda mitad de febrero iniciaría el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Barranquilla donde, según lo dio a conocer el alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo, serán inmunizadas inicialmente 100 mil personas, inicialmente.

Asimismo, el mandatario indicó que, de esa cifra, 10.000 corresponde a personas médica de la primer a línea de batalla contra el virus.

Pumarejo sostuvo que luego de la primera aplicación, en 30 días más, se estaría aplicando la segunda dosis para la misma cantidad de personas.

“Cuando lleguemos a vacunar a los adultos mayores de 60 años con comorbilidad y al personal de salud, ya Barranquilla podrá contar con una alta inmunidad colectiva debido a la seroprevalencia, es decir, a la circulación que ya tuvo el coronavirus en la ciudad”, dijo.

El mandatario local agregó que conforme pasen los meses se irá llegando a otras personas en riesgo de menores edades para que antes de que finalice el año, más de un millón de personas hayan sido vacunadas en el departamento.

“Este es un proceso que no admite triquiñuelas, no admite ansiedades, les pedimos que tengan calma, las bases de datos de todos los colombianos están consolidadas en unas listas de acuerdo a las comorbilidades de cada uno, sea régimen contributivo o subsidiado, no hay que hacer trámites para acceder a ellas, nosotros ya sabemos quién la necesita y los vamos a contactar para asegurarnos que reciban esa vacuna”, sostuvo.

Sobre la escogencia de Barranquilla como centro de acopio de parte de las vacunas gran parte de la región Caribe, el alcalde dijo que este de hará a través del Laboratorio Departamental del Atlántico y de igual manera, la Secretaría de Salud Distrital va a coordinar con las EPS para la aplicación de la vacuna en la ciudad.

A su turno, el jefe de la carera de Salud, Humberto Mendoza, dijo que las EPS que aplicarán la vacuna, serán aquellos que cuenten con servicios de urgencias.

"Deberán hacer una observación de 30 minutos para vigilar alguna reacción adversa que se pueda identificar", dijo.